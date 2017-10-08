Егор Клюка: "Как-то в паспорте расписывался. Парень попросил"

Доигровщиу "Факела" и сборной России Егор Клюка после победы над московским "Динамо" (3:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил ажиотаж и рассказал про необычные простбы фанатов.
– Часто бывает такой ажиотаж?
– В Москве – случается. Даже с верхних ярусов люди спускаются.
– Это приятно? Или после тяжелой игры не до того?
– Даже устав, я понимаю, что это общение с болельщиками – часть нашей работы.
– Необычные просьбы от фанатов бывают?
– Как-то в паспорте расписывался. Парень попросил.
– Насколько в психологическом плане важна победа над "Динамо"?
– Да круто, круто. Начало сезона не задалось, но постепенно команда заиграла – и это радует. Уже после "Зенита" было понятно, что все налаживается. (Владимир ИВАНОВ)
rusfed 2.0
жалко паспорт ) он же теперь недействительный )
12:28