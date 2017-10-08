Егор Клюка: "Как-то в паспорте расписывался. Парень попросил"

Доигровщиу "Факела" и сборной России Егор Клюка после победы над московским "Динамо" (3:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил ажиотаж и рассказал про необычные простбы фанатов.

– Часто бывает такой ажиотаж?

– В Москве – случается. Даже с верхних ярусов люди спускаются.

– Это приятно? Или после тяжелой игры не до того?

– Даже устав, я понимаю, что это общение с болельщиками – часть нашей работы.

– Необычные просьбы от фанатов бывают?

– Как-то в паспорте расписывался. Парень попросил.

– Насколько в психологическом плане важна победа над "Динамо"?

– Да круто, круто. Начало сезона не задалось, но постепенно команда заиграла – и это радует. Уже после "Зенита" было понятно, что все налаживается. (Владимир ИВАНОВ)