"Белогорье" победило санкт-петербургский "Зенит"

"Белогорье" обыграло санкт-петербургский "Зенит" в матче 3-го тура чемпионата России. Встреча закончилась в четырех сетах – 3-1.

Напомним, что этот сезон является для питерцев первым в суперлиге. Это поражение стало для них первым в сезоне.

В 4-м туре "Зенит" 26 сентября дома сыграет против "Факела", а "Белогорье" на следующий день в гостях встретится с казанским "Зенитом".

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3-й тур

"Белогорье" (Белгород) – "Зенит" СПб (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:19)