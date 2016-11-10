Алексей Вербов - о матче с "Газпромом-Югрой": "Мне не хватало таких эмоций на тренерском мостике"

Либеро "Зенита" Алексей Вербов, исполнявший обязанности главного тренера в матче чемпионата России против "Газпрома-Югры" (3:2), отметил, что встреча сложилась для команды довольно непросто.

- Таких эмоций на тренерском мостике мне точно не хватало, - цитирует "Бизнес online" Вербова. - Предыдущие мои игры складывались достаточно просто. Сегодня и не понервничали, и порадовались. Хорошо, что все так закончилось. Спасибо Сургуту, они очень хорошо играли, у них многое получалось. Если честно, нам не хватало таких матчей перед клубным чемпионатом мира.