10:23 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Алексей Вербов - о матче с "Газпромом-Югрой": "Мне не хватало таких эмоций на тренерском мостике"

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Либеро "Зенита" Алексей Вербов, исполнявший обязанности главного тренера в матче чемпионата России против "Газпрома-Югры" (3:2), отметил, что встреча сложилась для команды довольно непросто.

-  Таких эмоций на тренерском мостике мне точно не хватало, - цитирует "Бизнес online" Вербова. - Предыдущие мои игры складывались достаточно просто. Сегодня и не понервничали, и порадовались. Хорошо, что все так закончилось. Спасибо Сургуту, они очень хорошо играли, у них многое получалось. Если честно, нам не хватало таких матчей перед клубным чемпионатом мира.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/176753/

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