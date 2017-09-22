Александр Климкин: "Белогорье" очень хорошо тактически подготовилось к матчу с "Зенитом"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Александр Климкин после поражения от "Белогорья" (1-3) в матче 3-го тура чемпионата России отметил, что невозможно играть без второй зоны. Он также добавил, что команда проанализирует причины поражения и постарается их исправить до следующей игры против "Факела".

Отметим, что это поражение стало для питерцев первым в сезоне.

– Что не получилось сегодня?

– Тяжело – точнее даже невозможно – играть без второй зоны. В первых двух турах мы победили за счет четвертой зоны, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Климкина. – Но если диагональные не набирают очков, сложно на что-то рассчитывать. В Белгороде собраны очень серьезные ребята, они хорошо подготовились к матчу тактически. И постоянно закрывали групповым блоком наши атаки из четвертой зоны.



– Если в первых двух турах игроки "Зенита" здорово смотрелись на блоке, то сегодня благодаря этому волейбольному элементу набрали всего 3 очка за 4 партии.

– Белгородцы блестяще сыграли в приеме. А с хорошего приема такой мастер, как Сергей Гранкин, легко обыгрывает блокирующих.



– В третьем сете вы решились на смелый эксперимент – перевели центрального блокирующего Александра Волкова в диагональ. И партия осталась за "Зенитом"…

– Будем откровенны: третий сет мы выиграли не потому, что Волков играл диагонального, а потому, что белгородцы очень часто ошибались на подаче. Конечно, Александр бился, старался на непривычной позиции. Но на подобные эксперименты нам приходится идти не от хорошей жизни.

Что ж, у нас есть несколько дней до очень важной игры с "Факелом". Команда из Нового Уренгоя – весьма сильная, в ее составе – трое ребят, которые только что выиграли чемпионат Европы. Так что постараемся с максимальной пользой использовать оставшиеся тренировки. Тщательно проанализируем причины сегодняшнего поражения и постараемся их исправить за оставшийся срок.

В 4-м туре "Зенит" 26 сентября дома сыграет против "Факела".