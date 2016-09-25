05:15 25 сентября | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Александр Бутько: "В "Зените" серьезная конкуренция"

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Связующий казанского "Зенита" Александр Бутько подчеркнул, что не боится конкуренции за место в составе. Он отметил, что настроен на серьезную работу на тренировках.

– Конкуренция еще никому не шла во вред, – цитирует пресс-служба ВФВ Бутько. – В быту мы с Игорем Кобзарем общаемся и дружим. Это хорошо. Есть команды, где есть ярко выраженный первый номер. Я так играл в Новосибирске. Это не пошло на пользу. В Казани серьезная конкуренция. Сегодня ты в составе, а завтра – на скамейке запасных. Поэтому нужно все доказывать на тренировках.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/14716/

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