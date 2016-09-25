Александр Бутько: "В "Зените" серьезная конкуренция"

Связующий казанского "Зенита" Александр Бутько подчеркнул, что не боится конкуренции за место в составе. Он отметил, что настроен на серьезную работу на тренировках.

– Конкуренция еще никому не шла во вред, – цитирует пресс-служба ВФВ Бутько. – В быту мы с Игорем Кобзарем общаемся и дружим. Это хорошо. Есть команды, где есть ярко выраженный первый номер. Я так играл в Новосибирске. Это не пошло на пользу. В Казани серьезная конкуренция. Сегодня ты в составе, а завтра – на скамейке запасных. Поэтому нужно все доказывать на тренировках.