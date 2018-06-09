Илья Власов: "Идея поздравить отца надписью на майке пришла в шесть утра"

Игрок сборной России Илья Власов сказал, что в победном матче с Китаем на этапе Лиги наций в Уфе команда стремилась сыграть на классе, а также раскрыл секрет появления необычной надписи у себя на майке.

- Мы пытались сыграть на классе, чтобы затратить меньше сил перед встречей с Ираном, - сказал Власов. - Мы видели, как они играли с Бразилией - завтра нам предстоит выкладываться уже на 100 процентов. Мы часто с ними встречались, они давно играют одним составом. У нас могут быть трудности. Но у Китая тоже неплохая команда, поэтому пришлось повозиться.

- Волнение на домашнем этапе присутствует?

- Не сказал бы. Скорее, усталость. Все-таки сыграть столько матчей за короткий период времени - задача не из легких. Времени на восстановление нет. Иногда в час ночи приходишь после медицинских процедур, а засыпаешь в шесть утра. Тяжело физически и морально. Но справляемся.

- Вы играли в нижней майке с надписью "С днем рожденья, папа!" Как появилась такая идея?

- Она пришла ночью, как раз в шесть утра - не спал, думал, как сделать отцу приятное на день рождения. И сделал. Он был сегодня на трибунах. Рисовал, правда, не сам, мне помогал наш физиотерапевт. (Антон БАБОШИН)