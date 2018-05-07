Александр Волков останется в "Зените"

Центральный блокирующий санкт-петербургского "Зенита" Александр Волков решил остаться в команде, сообщает официальный сайт клуба.

- Очень рад, что продолжу выступать в Санкт-Петербурге. За минувший сезон клуб наглядно доказал, что способен решать задачи самого высокого уровня. Причем не только спортивные, - приводит слова Волкова клубный сайт. - Играть в "Сибур Арене" в присутствии переполненных трибун – это настоящее счастье для профессионального спортсмена. Я рад и горд, что внес свою частичку в тот волейбольный бум, который сейчас царит в городе. Ну и, конечно, огромное спасибо нашей команде и тренерскому штабу. У нас сложился замечательный коллектив. И очень приятно быть его частью.

33-летний волейболист в прошлом сезоне вместе с "Зенитом" занял второе место в cуперлиге.