Волков и Бережко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Всероссийская федерация волейбола на своем сайте объявила состав мужской сборной страны на чемпионат Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября. Соперниками россиян по групповому этапу станут Болгария, Словения и Испания.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин;

диагональные: Максим Жигалов, Максим Михайлов;

блокирующие: Андрей Ащев, Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев;

доигровщики: Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;

либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Напомним, на чемпионате Европы-2015 сборная России заняла шестое место.