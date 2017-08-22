Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:10 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Волков и Бережко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Всероссийская федерация волейбола на своем сайте объявила состав мужской сборной страны на чемпионат Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября. Соперниками россиян по групповому этапу станут Болгария, Словения и Испания.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин;
диагональные: Максим Жигалов, Максим Михайлов;
блокирующие: Андрей Ащев, Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев;
доигровщики: Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;
либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Напомним, на чемпионате Европы-2015 сборная России заняла шестое место.

 

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/16244/

(function(a, b, c, d, e, f, g, h) { g = b.createElement(c); g.src = d; g.type = "application/javascript"; g.async = !0; h = b.getElementsByTagName(c)[0]; h.parentNode.insertBefore(g, h); a[f] = []; a[e] = function() { a[f].push(Array.prototype.slice.apply(arguments)); } })(window, document, "script", (document.location.protocol === "https:" ? "https:" : "http:") + "//cdn01.nativeroll.tv/js/seedr-player.new.js", "SeedrPlayer", "seedrInit");
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий