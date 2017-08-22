Волков и Бережко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Всероссийская федерация волейбола на своем сайте объявила состав мужской сборной страны на чемпионат Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября. Соперниками россиян по групповому этапу станут Болгария, Словения и Испания.
Состав сборной России выглядит следующим образом:
связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин;
диагональные: Максим Жигалов, Максим Михайлов;
блокирующие: Андрей Ащев, Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев;
доигровщики: Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;
либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.
Напомним, на чемпионате Европы-2015 сборная России заняла шестое место.
Дополнительная информация
- Сборная России (Волейбол)
- Сборная Испании (Волейбол)
- Сборная Болгарии (Волейбол)
- Сборная Словении (Волейбол)