Олег Молибога: "Сборной России не следует ждать подарков в финале чемпионата Европы"

Заслуженный тренер России Олег Молибога отметил, что волейболистам российской сборной важно не расслабляться раньше времени в финале чемпионата Европы с Германией. В полуфинале россияне обыграли Бельгию со счетом 3:0, а Германия взяла верх над Сербией – 3:2.

– Задачу-минимум на этот чемпионат сборная России выполнила, так как в любом случае не останется без медалей, – цитирует "Р-Спорт" тренера. – Но теперь надо идти до конца и выигрывать золото, раз уже все складывается в нашу пользу. У немцев была тяжелая игра в полуфинале из пяти сетов, а мы победили довольно легко. Звезды легли как надо, но осталось самим сыграть правильно и не ждать подарков в финале.

Я думал, что в финале сборная России будет играть с сербами, но немцы вырвали победу, уступая со счетом 0-2. Главное сейчас – не расслабиться раньше времени, чтобы в головах у ребят не было мыслей, которые я сам озвучил, – про усталость, про фаворитов. Немцы давно не были в финале, они будут биться, играть в удовольствие, так как серебро у них уже в кармане. У них развязаны руки, а у нас задача – всегда быть первыми.