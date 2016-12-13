Зоран Терзич: "Не ожидал, что "Волеро" в Краснодаре будет играть очень хорошо"

Главный тренер швейцарского "Волеро" Зоран Терзич остался доволен игрой своей команды с краснодарским "Динамо" (3:1) в матче Лиги чемпионов. Он отметил, что регулярно следит за российским волейболом.

– Я по-русски говорю, но это – грамматическая катастрофа! (смеется) Давайте попробуем! – цитирует официальный сайт "Динамо" Терзича. – Я очень доволен тем, что мы выиграли сегодня. В Краснодаре всегда тяжело было играть. Но это первый матч в Лиге чемпионов, и, конечно, я не ожидал, что мы будем играть очень хорошо. Первый матч всегда тяжело играть, но, повторюсь, я доволен тем, как сыграли, доволен результатом. Надеюсь, что в следующем туре мы будем играть лучше.

"Динамо" не только сегодня, но и в последнее время играет лучше. Я смотрел все матчи "Динамо" (Краснодар), и не только их игры. Я российскую лигу всегда смотрю и все знаю про каждую команду. Краснодарки играли очень хорошо в последних 3-4 турах. Меня удивил их прием в последних 3-4 турах.

В чем похвалю команду? Похвалю только за четвертую партию. Мои игроки играли хорошо, но нет… Мы проиграли третью партию, и вы знаете как: было 17:22, и мы проиграли. Бывает, что потом следующий сет тяжело играть. Но мы играли хорошо в четвертой партии и этим я доволен сегодня.