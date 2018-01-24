21:44 24 января | Волейбол — Еврокубки

Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Вакыфбанку" в Лиге чемпионов

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Московское "Динамо" проиграло "Вакыфбанку" в домашнем матче группового турнира женской Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Женщины

Групповой турнир

Группа D

"ДИНАМО" М (Россия) - "Вакыфбанк" (Турция) - 0:3 (20:25, 22:25, 18:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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titan577

п ри чем тут терзич если наши принимать не умеют? на что рассчитывало динамо не подписав сильного легионера доигровщика и приличную либеро?

09:15

amelia

Какой костяк сборной? Гончарова и Щербань, которую весь ЧЕ в запасе продержали?

23:11 24 января

rusfed 2.0

Не болею за Динамо, но неудачи и женского, и мужского печалят меня в контексте перспектив сборной: сегодня на площадке чуть ли не ее костяк был. Турецкий клуб ничего выдающегося не показал, но у Динамо все равно шансов практически не было. Терзич претендовал на место в нашей национальной сборной, а ему бы сначала свою состоятельность в клубе доказать

21:54 24 января