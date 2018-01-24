Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Вакыфбанку" в Лиге чемпионов

Московское "Динамо" проиграло "Вакыфбанку" в домашнем матче группового турнира женской Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Женщины
Групповой турнир
Группа D
"ДИНАМО" М (Россия) - "Вакыфбанк" (Турция) - 0:3 (20:25, 22:25, 18:25)
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2017-2018/
titan577
п ри чем тут терзич если наши принимать не умеют? на что рассчитывало динамо не подписав сильного легионера доигровщика и приличную либеро?
09:15
amelia
Какой костяк сборной? Гончарова и Щербань, которую весь ЧЕ в запасе продержали?
23:11 24 января
rusfed 2.0
Не болею за Динамо, но неудачи и женского, и мужского печалят меня в контексте перспектив сборной: сегодня на площадке чуть ли не ее костяк был. Турецкий клуб ничего выдающегося не показал, но у Динамо все равно шансов практически не было. Терзич претендовал на место в нашей национальной сборной, а ему бы сначала свою состоятельность в клубе доказать
21:54 24 января