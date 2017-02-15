"Белогорье" уступило "Халькбанку"

"Белогорье" в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов уступило "Халькбанку" - 2:3. Российский клуб по-прежнему занимает второе место в группе E, имея в своем активе две победы при трех поражениях. Турецкий клуб одержал первую победу в пяти встречах.

Лига чемпионов

Мужчины

Группа E

"Халькбанк" (Турция) - "БЕЛОГОРЬЕ" (Россия) - 3:2 (25:19, 22:25, 25:14, 22:25, 15:8)