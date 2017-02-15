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"Белогорье" уступило "Халькбанку"

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"Белогорье" в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов уступило "Халькбанку" - 2:3. Российский клуб по-прежнему занимает второе место в группе E, имея в своем активе две победы при трех поражениях. Турецкий клуб одержал первую победу в пяти встречах.

Лига чемпионов

Мужчины

Группа E

"Халькбанк" (Турция) - "БЕЛОГОРЬЕ" (Россия) - 3:2 (25:19, 22:25, 25:14, 22:25, 15:8)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rusfed 2.0

Тенденции в развитии клубов такие, что болельщики переоценивают возможности Белогорья и недооценивают - турецких клубов

20:58

sergey.v1968

Даже этим слили, караул. Днища такие убогие по игре, что эти, что ДМ - мои любимчики. Не ругаюсь, нет, - просто констатирую факт падения уровня игры рос.команд, когда дешевеет нефть, плюс большое расстройство

20:20

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