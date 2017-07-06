09:59 | Женская лига

Игроки сборной США снялись обнаженными для журнала (18+)

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Хоккеистки женской сборной США приняли участие в фотосессии для журнала ESPN Body. В съемках обнаженными приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Ранее в подобных фотосессиях поучаствовали теннисистки Каролин Возняцки и Серена Уильямс, а также хоккеисты "Сан-Хосе" Брент Бернс и Джо Торнтон.

 

An experience I'll never forget with these teammates. Online photos available at espn.com @espn #bodyissue

Публикация от Kacey Bellamy (@kaybells22) Июл 5 2017 в 7:35 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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sakusda

вполне вдувательные,можно подумать,можно подумать...

13:46

Sandberg

neznaika№1, немного не так. Надо Таких нашей мужской сборной по футболу. На время отпуска. В качестве наказания)

11:38

Brennet

Покажите вратаря в классической стойке.

11:36

Тропическая гемангиома Мовсисяна

еще одно доказательство того, шо женский хоккей - полнейший треш)))

10:52

Алый Дракон

Мда... Таких не берут в космонавты )... Как говорится, во сне увидишь - трусами не отмахаешься ))

10:51

neznaika№1

Надо так же нашей мужской сборной по футболу.

10:50

Тополь-М

Здесь ограничения не +18 должно быть. Здесь полный запрет на просмотр должен быть. Кошмар. Трансгендеры будто.

10:39

Da Lyrikas

Жуть абсолютная

10:14