Игроки сборной США снялись обнаженными для журнала (18+)

Хоккеистки женской сборной США приняли участие в фотосессии для журнала ESPN Body. В съемках обнаженными приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.
Ранее в подобных фотосессиях поучаствовали теннисистки Каролин Возняцки и Серена Уильямс, а также хоккеисты "Сан-Хосе" Брент Бернс и Джо Торнтон.
sakusda
вполне вдувательные,можно подумать,можно подумать...
13:46
Sandberg
neznaika№1, немного не так. Надо Таких нашей мужской сборной по футболу. На время отпуска. В качестве наказания)
11:38
Brennet
Покажите вратаря в классической стойке.
11:36
Тропическая гемангиома Мовсисяна
еще одно доказательство того, шо женский хоккей - полнейший треш)))
10:52
Алый Дракон
Мда... Таких не берут в космонавты )... Как говорится, во сне увидишь - трусами не отмахаешься ))
10:51
neznaika№1
Надо так же нашей мужской сборной по футболу.
10:50
Тополь-М
Здесь ограничения не +18 должно быть. Здесь полный запрет на просмотр должен быть. Кошмар. Трансгендеры будто.
10:39
Da Lyrikas
Жуть абсолютная
10:14