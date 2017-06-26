Бернс и Торнтон снялись обнаженными для ESPN Body Issue

Игроки "Сан-Хосе" приняли участие в ежегодной фотосессии проекта ESPN Body Issue. Защитник Брент Бернс и форвард Джо Торнтон в рамках проекта сфотографировались обнаженными с хоккейными клюшками.

Напомним, что для ESPN Body Issue снимались такие спортсмены, как баскетболист Айзея Томас и Дуэйн Уэйд, теннисистка Каролин Возняцки, а также боец UFC Конор Макгрегор.

В минувшем сезоне Бернс стал обладателем "Норрис Трофи" – приз лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.