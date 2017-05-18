Елена Буянова: "Об уходе к Плющенко Сотникова сообщила по SMS"

Тренер Елена Буянова пожелала своей бывшей подопечной Аделине Сотниковой возобновить карьеру. Олимпийская чемпионка Сочи не выступала в официальных соревнованиях с 2015 года. Недавно стало известно об ее уходе от Буяновой к Евгению Плющенко.

- Весь прошлый сезон я практически не видела Аделину, - цитирует официальный сайт ФФККР Буянову. - О том, где она находится, узнавала из интернета. Обидно, что о своем решении она сообщила по телефону, прислав SMS. Зная ее, понимаю - да, ей так проще. Но в жизни нужно уметь пересиливать себя.

Аделина - взрослый человек. Хорошая спортсменка. Замечательно катается, тонко чувствует музыку, двигательно очень одаренная. Она стала прекрасной актрисой, которая будет востребована в любом шоу. Она развивается, пробует себя в разных сферах деятельности. Мне это нравится.

Что касается возобновления спортивной карьеры, то пока это беспредметный разговор. Насколько я знаю, со слов самой спортсменки, сейчас она серьезно травмирована, и думаю, что к тренировкам на льду пока не приступала. Не берусь утверждать, но говорят, что каток у Жени нестандартный, а это плохо для спортсменки такого уровня. О Жене как о тренере ничего не могу сказать, так как для этого надо воспитать хотя бы одного спортсмена. Что представляет собой его школа – рассуждать рано, потому что школа – это тренеры и результаты учеников, а тут все только начинается.

Аделина хочет вернуться. Но хочет уже три года. Женя хочет попробовать. Но пока это все на словах. Дай бог, если у них получится - буду рада. Мы с Петром Чернышевым и Ириной Тагаевой свою работу сделали, дали девочке профессию, многому научили. А как Аделина распорядится этим, время покажет.