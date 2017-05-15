Дайана Таурази женилась на бывшей одноклубнице

Звезда женской НБА и игрок УГМК Дайана Таурази официально зарегистрировала отношения со своей бывшей одноклубницей по "Финиксу" Пэнни Тэйлор, сообщает TMZ. Церемония состоялась в минувшие выходные, причем она прошла менее чем за 24 часа до первого матча нового сезона.

34-летняя Таурази и 35-летняя Тэйлор трижды вместе выигрывали чемпионский титул WNBA. В 2016 году Тэйлор завершила карьеру игрока и стала директором клуба по развитию игроков.

Отметим, что Таурази скрывала их отношения от публики. В первом матче сезона американка, которая, как и многие другие ее соотечественницы, по финансовым причинам совмещает выступления в НБА и Европе, набрала лишь три очка. Но Таурази подчеркнула, что неудачная игра никак не связана со свадьбой.