Звонарева сыграет с Хромачевой в первом круге в Москве, Макарова - с Жабер

По окончании всех матчей квалификации "ВТБ Кубка Кремя" полностью сформировалась основная сетка турнира. Вера Звонарева и Ирина Хромачева, прошедшие отбор, в первом круге основным соревнований сыграют друг с другом. Победительница этого матча выйдет во втором круге на вторую “сеяную" Каролину Плишкову. Наталья Вихлянцева попала на Ализе Корне, которую в прошлом году обыграла в четвертьфинале московского турнира. Соперницей Екатерины Макаровой стала Онс Жабер из Туниса, а Виталия Дьяченко, попавшая в основную сетку как lucky loser, сыграет с Дарьей Гавриловой.