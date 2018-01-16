05:45 | Теннис — WTA

СМИ: Суд Калифорнии вынес решение в пользу Азаренко в вопросе опеки над сыном

Виктория АЗАРЕНКО. Фото AFP
Виктория АЗАРЕНКО. Фото AFP
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко​ стала на один шаг ближе к возобновлению своей профессиональной карьеры. Как сообщает TMZ Sports, суд Калифорнии вынес решение в пользу 28-летней белоруски в деле по опеке над сыном, которого она родила 19 декабря 2016 года. Спортсменка настаивает на том, что дело должно рассматриваться не в США, а на ее родине - в Белоруссии. У отца ребенка Билли Макги есть 3 недели, чтобы обжаловать решение. 

Напомним, что Азаренко не играет с июля прошлого года, поскольку ее бывший молодой человек, с которым она рассталась после Уимблдона, инициировал судебное дело, и пока не вынесено окончательного решения, ребенку запрещено покидать Калифорнию, а оставлять его и уезжать на турниры в одиночестве теннисистка не намерена.

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