Шарапова - 11-я в рейтинге самых популярных теннисисток 2016 года

Россиянка Мария Шарапова стала 11-й в списке самых популярных теннисисток 2016 года по версии WTA. Ее соотечественница Светлана Кузнецова расположилась на 10-й строчке рейтинга. В топ-50 также попали россиянки Дарья Касаткина (25-е место), Екатерина Макарова (38) и Елена Веснина (41).

Рейтинг составлен на основе статистики сайта WTA по кликам посетителей. Лучшие десять теннисисток будут названы позже.

Отметим, что Шарапова, пропустившая практически весь сезон из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, обошла в рейтинге американку Винус Уильямс (12-е место), чешку Петру Квитову (16), сербку Ану Иванович (18) и датчанку Каролин Возняцки (14). Замыкает двадцатку лучших швейцарка Мартина Хингис.