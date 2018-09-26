Потапова вышла в третий круг турнира в Ташкенте

Россиянка Анастасия Потапова пробилась в третий раунд турнира WTA в Ташкенте. В матче второго круга теннисистка в двух сетах обыграла сербку Ольгу Данилович - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

В третьем раунде Потапова встретится с победительницей встречи Аранча Рус (Нидерланды) – Далила Якупович (Словения, 8).

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, Q) - Ольга Данилович (Сербия) - 6:3, 6:3