Потапова вышла в третий круг турнира в Ташкенте

Россиянка Анастасия Потапова пробилась в третий раунд турнира WTA в Ташкенте. В матче второго круга теннисистка в двух сетах обыграла сербку Ольгу Данилович - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
В третьем раунде Потапова встретится с победительницей встречи Аранча Рус (Нидерланды) – Далила Якупович (Словения, 8).
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, Q) - Ольга Данилович (Сербия) - 6:3, 6:3