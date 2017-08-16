19:36 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова вышла в третий круг турнира в Цинциннати, а Касаткина проиграла Кис

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Россиянка Светлана Кузнецова во втором круге турнира в Цинциннати обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:3, 6:4. Другая россиянка Дарья Касаткина уступила американке Мэдисон Кис – 2:6, 1:6.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кис (США, 16) – КАСАТКИНА (Россия) – 6:2, 6:1

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/cincinnati/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Кисуля за 50 минут управилась.)) Ахахах, халявка перепала.))

19:42