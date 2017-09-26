Кузнецова проиграла Корне на турнире в Ухани

В матче второго круга турнира в Ухани россиянка Светлана Кузнецова проиграла француженке Ализе Корне со счетом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 18 минут.
В следующем круге Корне встретится с победительницей матча Кики Бертенс (Голландия) - Варвара Лепченко (США).
В другой встрече Агнешка Радванска из Польши победила немку Юлию Гергес - 7:5, 7:5.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Корне (Франция) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 6) – 6:3, 6:3
Радванска (Польша, 9) – Гергес (Германия) – 7:5, 7:5
Гарсия (Франция) – Макхэйл (США, Q) – 6:1, 6:1
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