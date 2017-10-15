15:21 | Теннис — WTA

Кудрявцева и Монова вышли в финал квалификации "ВТБ Кубка Кремля"


Российская теннисистка Алла Кудрявцева победила украинку Ангелину Калинину в полуфинале квалификации "ВТБ Кубка Кремля". Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:4. За выход в основную сетку турнира Кудрявцева поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Россия) – Тереза Мартинцова (Чехия).

В финал квалификации также вышла россиянка Полина Монова, которая обыграла Валентини Грамматикопулу из Греции – 7:6 (7:0), 6:4. Следующий матч она проведет с одной из своих соотечественниц – Викторией Каменской или Анной Блинковой.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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