Кудрявцева и Монова вышли в финал квалификации "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Алла Кудрявцева победила украинку Ангелину Калинину в полуфинале квалификации "ВТБ Кубка Кремля". Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:4. За выход в основную сетку турнира Кудрявцева поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Россия) – Тереза Мартинцова (Чехия).

В финал квалификации также вышла россиянка Полина Монова, которая обыграла Валентини Грамматикопулу из Греции – 7:6 (7:0), 6:4. Следующий матч она проведет с одной из своих соотечественниц – Викторией Каменской или Анной Блинковой.