Ана Иванович объявила о завершении карьеры

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении своей карьеры. Об этом 29-летняя сербка сообщила своим поклонникам в Facebook. В ближайшее время спротсменка планирует заняться бизнесом в индустрии моды и красоты, а также благотворительной деятельностью.

"Я решила завершить свою профессиональную карьеру. Для меня это трудно, но все же есть и поводы для радости. Я хотела стать теннисисткой с пяти лет, и осуществила мечту. Была первой ракеткой мира, выиграла "Ролан Гаррос" и сыграла много запоминающихся матчей. Неплохо для простой девочки из Сербии. В последнее время у меня было много травм, а я хочу играть на все 100. Я не могу больше этого делать, поэтому нужно двигаться дальше", - заявила Иванович.

Иванович в своей профессиональной карьере выиграла 15 титулов WTA и 5 ITF. Спортсменке покорился один турнир "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" в 2008 году. На открытом чемпионате Австралии она выходила в финал, на "Уимблдоне" - в полуфинал, на US Open - в четвертьфинал.