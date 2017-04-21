16:21 | ТЕННИС — WTA

Агнешка Радванска: "Шараповой не должны давать wild card на Roland Garros и Уимблдон"

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Теннисистка Агнешка Радванска выразила уверенность в том, что организаторы турниров Roland Garros и "Уимблдон" не должны давать wild card Марии Шараповой. По словам польки, россиянка должна заслужить путевку своей игрой и результатами.

 
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Ранее сообщалось, что вопрос предоставления wild card Шараповой на Roland Garros будет принято 15 мая.

- Шараповой предстоит сыграть на турнирах в германии и Испании, но она до сих пор не получила приглашение на Roland Garros и на Уимблдон, - приводит Przeglad Sportowy слова Радванской. - Мне кажется, что так должно и остаться. Ей необходимо заслужить путевки игрой и результатами.

Напомним, что Шарапова летом 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года. В ее допинг-пробе были найдены следы мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Meetja Vee

Акашка

18:10

Tim82

Да, Агнешка, надо ее просто на твое место заявить. На одного скучного игрока в турнире меньше будет ;)

17:39

gruzovik62

Боится Шарапову!!!! Еще бы Туска позвала и вместе ядом побрызгали бы.... трусы!!! Мать их!!!

16:48