Агнешка Радванска: "Шараповой не должны давать wild card на Roland Garros и Уимблдон"

Теннисистка Агнешка Радванска выразила уверенность в том, что организаторы турниров Roland Garros и "Уимблдон" не должны давать wild card Марии Шараповой. По словам польки, россиянка должна заслужить путевку своей игрой и результатами.

Ранее сообщалось, что вопрос предоставления wild card Шараповой на Roland Garros будет принято 15 мая.

- Шараповой предстоит сыграть на турнирах в германии и Испании, но она до сих пор не получила приглашение на Roland Garros и на Уимблдон, - приводит Przeglad Sportowy слова Радванской. - Мне кажется, что так должно и остаться. Ей необходимо заслужить путевки игрой и результатами.

Напомним, что Шарапова летом 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года. В ее допинг-пробе были найдены следы мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения.