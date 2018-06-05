Уильямс побывала у врача. И настроена оптимистично

Теннисистка Серена Уильямс, которая вчера из-за травмы снялась с турнира "Rolan Garros", в сториз в Инстаграме рассказала о своем самочувствии.

- Сегодня уже было интересно, - написала Уильямс. – Я только закончила один из тестов с врачом, и новости супер волнующие, я действительно счастлива по этому поводу. Скоро буду проходить МРТ.

Отметим, что в 4-м круге "Rolan Garros" Уильямс должна была встретиться с Марией Шараповой, однако отказалась играть из-за болевых ощущений в руке.