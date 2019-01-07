Стосур переиграла Цибулкову в первом круге турнира WTA Sydney International

Австралийка Саманта Стосур в трех сетах выиграла у словацкой теннисистки Доминики Цибулковой со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Полностью результаты первого круга турнира выглядят следующим образом:
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан, Q) - Дарья Гаврилова (Австралия, WC) - 6:1, 7:6(7:4)
Кики Бертенс (Голландия, 7) - Бернарда Пера (США, LL) - 7:5, 6:4
Камила Джорджи (Италия) - Айла Томлянович (Австралия, WC) - 6:3, 6:3
Саманта Стосур (Австралия, WC) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 3:6, 6:3, 6:4
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 6:3, 6:4
Тимеа Бачински (Швейцария) - Анастасия Севастова (Латвия) - 6:7, 6:4, 6:4.
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