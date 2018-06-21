Новак Джокович: "Матч с Димитровым стал отличным тестом"

Теннисист Новак Джокович после победы во втором круге турнира в Лондоне над Григором Димитровым (6:4, 6:1) отметил, что все еще не набрал форму и был рад проверить себя в игре с таким сильным соперником.

- Я до сих пор в поиске оптимальных кондиций, поэтому матч с Димитровым стал отличным тестом, - цитирует официальный сайт АТР Джоковича. - С нетерпением ждал возможности сыграть с одним из лучших игроков мира, да еще и на его любимом покрытии. Я был полностью сосредоточен и пытался показывать свой лучший теннис в каждом розыгрыше. Я хотел продолжить играть на том уровне, который продемонстрировал во встрече с Миллманом в первом круге. Думаю, ключевым стал брейк в десятом гейме первого сета. Он сделал пару двойных ошибок, которые помогли мне заполучить преимущество. В дальнейшем я хорошо подавал и заставлял соперника играть на максимуме. Я доволен игрой.

В четвертьфинале Джокович сыграет с Адрианом Маннарио, встреча пройдет 22 июня.