11:31 | ТЕННИС

Колобков положительно оценил работу ФТР за последние три года

0
0
0

Новый министр спорта РФ Павел Колобков положительно оценил работу Федерации тенниса России (ФТР) за отчетный период – с октября 2013 года по октябрь 2016 года. В субботу в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФТР, в ходе которой была утверждена стратегия развития тенниса до 2030 года. Делегаты конференции единогласно признали деятельность ФТР за отчетный период – с октября 2013 года по октябрь 2016-го – удовлетворительной.

– Хочу отметить системно работу Федерации тенниса России (за отчетный период), – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Благодарю и попечительский совет за помощь в работе федерации. Оцениваю работу федерации как хорошую. У нас хорошее взаимодействие с федерацией, это очень хороший пример сотрудничества с Минспортом. Нам предстоит пройти еще очень долгий путь. На основании концепции развития тенниса в России до 2030 года нужно будет принять программу развития тенниса на ближайшие четыре года.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161022/1111147016.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ