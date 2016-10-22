Колобков положительно оценил работу ФТР за последние три года

Новый министр спорта РФ Павел Колобков положительно оценил работу Федерации тенниса России (ФТР) за отчетный период – с октября 2013 года по октябрь 2016 года. В субботу в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФТР, в ходе которой была утверждена стратегия развития тенниса до 2030 года. Делегаты конференции единогласно признали деятельность ФТР за отчетный период – с октября 2013 года по октябрь 2016-го – удовлетворительной.

– Хочу отметить системно работу Федерации тенниса России (за отчетный период), – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Благодарю и попечительский совет за помощь в работе федерации. Оцениваю работу федерации как хорошую. У нас хорошее взаимодействие с федерацией, это очень хороший пример сотрудничества с Минспортом. Нам предстоит пройти еще очень долгий путь. На основании концепции развития тенниса в России до 2030 года нужно будет принять программу развития тенниса на ближайшие четыре года.