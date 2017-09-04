Рублев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге US Open обыграл бельгийца Давида Гоффена - 7:5, 7:6, 6:3. Поединок продлился 2 часа 8 минут. В четвертьфинале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Отметим, для 19-летнего Рублева это первый выход в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Он стал первым игроком такого возраста после Энди Роддика, который выходил в эту стадию с 2001 года. Перед турниром россиянин занимал 53-е место в рейтинге АТР.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

РУБЛЕВ (Россия) - Гоффен (Бельгия, 9) - 7:5, 7:6 (7:5), 6:3