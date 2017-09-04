Рублев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге US Open обыграл бельгийца Давида Гоффена - 7:5, 7:6, 6:3. Поединок продлился 2 часа 8 минут. В четвертьфинале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Отметим, для 19-летнего Рублева это первый выход в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Он стал первым игроком такого возраста после Энди Роддика, который выходил в эту стадию с 2001 года. Перед турниром россиянин занимал 53-е место в рейтинге АТР.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
РУБЛЕВ (Россия) - Гоффен (Бельгия, 9) - 7:5, 7:6 (7:5), 6:3
Бней Иегуда
Ну я не думаю, что болелы Федерера в матче Надаль-Рублёв будут болеть за Рафу.)) Тут симпатии очевидны.))
22:06
I love sports
А Гофен то казался очень неприятным соперников.Правда,успехи его в основном связаны на земле,но всё же победа Андрея неожиданно приятна.И самое главное - чф!Это просто невероятно для российского тенниса!
22:05
shpasic
лёгкая прогулка для Андрюшки))
21:59
alexzander
Ну куда ж мы без Фимы Заморской(Бней Иегуда) ,это будет первый раз, когда она будет болеть за Рафу и не факт,что победит ХМДП!!!Скорее Тим
21:59
Бней Иегуда
Повезло Наде.)) Такая халява перед Федей, проходной матч и лишние силы, а Феде с Потрохом рубиться.))
21:56
Bache Gabrielsen
Молодец, Андрюша. Спокойно, на классе :))
21:56
rusfed 2.0
Пффф, разогреться не успел
21:55
matvey2000
Во даёт юноша!
21:55