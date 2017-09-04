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21:51 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Рублев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Надалем

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Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге US Open обыграл бельгийца Давида Гоффена - 7:5, 7:6, 6:3. Поединок продлился 2 часа 8 минут. В четвертьфинале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Отметим, для 19-летнего Рублева это первый выход в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Он стал первым игроком такого возраста после Энди Роддика, который выходил в эту стадию с 2001 года. Перед турниром россиянин занимал 53-е место в рейтинге АТР.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

РУБЛЕВ (Россия) - Гоффен (Бельгия, 9) - 7:5, 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/1/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Бней Иегуда

Ну я не думаю, что болелы Федерера в матче Надаль-Рублёв будут болеть за Рафу.)) Тут симпатии очевидны.))

22:06

I love sports

А Гофен то казался очень неприятным соперников.Правда,успехи его в основном связаны на земле,но всё же победа Андрея неожиданно приятна.И самое главное - чф!Это просто невероятно для российского тенниса!

22:05

shpasic

лёгкая прогулка для Андрюшки))

21:59

alexzander

Ну куда ж мы без Фимы Заморской(Бней Иегуда) ,это будет первый раз, когда она будет болеть за Рафу и не факт,что победит ХМДП!!!Скорее Тим

21:59

Бней Иегуда

Повезло Наде.)) Такая халява перед Федей, проходной матч и лишние силы, а Феде с Потрохом рубиться.))

21:56

Bache Gabrielsen

Молодец, Андрюша. Спокойно, на классе :))

21:56

rusfed 2.0

Пффф, разогреться не успел

21:55

matvey2000

Во даёт юноша!

21:55