Зверев - в полуфинале турнира в Метце

Немец Миша Зверев победил француза Кенни Де Шеппера в четвертьфинале турнира в Метце. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:4). В полуфинале Зверев сыграет со своим соотечественником Петером Гойовчиком, который ранее обыграл Мариуша Копила из Румынии.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Зверев (Германия, 5) – Де Шеппер (Франция, LL) – 7:5, 7:6 (7:4)

Гойовчик (Германия, Q) – Копил (Румыния) – 6:2, 6:4