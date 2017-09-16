Виктор Троицки: "Матч с Кузнецовым будет непростым для каждого из нас"

Сербский теннисист Виктор Троицки рассказал о том, что он хорошо знает Андрея Кузнецова, назвав россиянина хорошим игроком. Кроме того, он высказался по поводу желаемового соперника для финального поединка.

- Я хорошо знаю Кузнецова, это хороший и опасный игрок. В последнем матче я победил, но тот матч был на грунте. На харде у него есть преимущество. Это будет непростой матч для каждого из нас. Финал - всегда тяжелый матч. Не важно, с кем играть – все, кто сможет добраться до финала, будут опасны.

Матч Кубка Дэвиса против сборной Франции? 1-1 после первого дня, с французами тяжело играть, особенно, у них дома, на грунте. Мое отсутствие в сборной связано с травмами, которые были у меня в этом сезоне – я решил не менять слишком часто покрытия. Травма Новака Джоковича – серьезное испытание для нашей команды, но мы решили дать шанс проявить себя молодым игрокам, которые сейчас достойно противостоят французской сборной.

У нас сложный турнирный график, и свободное время - когда оно появляется, – мы используем не столько для отдыха, сколько для восстановления и подготовки к следующим турнирам. Так и я после US Open упорно тренировался и работал над компонентами, которые нужно улучшать. Так что к St. Petersburg Open я полностью готов. (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)