Вердаско оказался сильнее Димитрова на турнире в США

Испанец Фернандо Вердаско вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 он переиграл болгарина Григора Димитрова. Вердаско выполнил 36 ударов навылет и допустил 37 невынужденных ошибок, Димитров чисто выиграл 26 розыгрышей и 33 раза ошибся. Вердаско в следующем матче встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фернандо Вердаско (Испания) – Григор Димитров (Болгария, 3) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
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