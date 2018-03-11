06:35 | Теннис — ATP

Вердаско оказался сильнее Димитрова на турнире в США


Испанец Фернандо Вердаско вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 он переиграл болгарина Григора Димитрова. Вердаско выполнил 36 ударов навылет и допустил 37 невынужденных ошибок, Димитров чисто выиграл 26 розыгрышей и 33 раза ошибся. Вердаско в следующем матче встретится с американцем Тэйлором Фритцем

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Фернандо Вердаско (Испания) – Григор Димитров (Болгария, 3) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

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