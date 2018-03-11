Вердаско оказался сильнее Димитрова на турнире в США

Испанец Фернандо Вердаско вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 он переиграл болгарина Григора Димитрова. Вердаско выполнил 36 ударов навылет и допустил 37 невынужденных ошибок, Димитров чисто выиграл 26 розыгрышей и 33 раза ошибся. Вердаско в следующем матче встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фернандо Вердаско (Испания) – Григор Димитров (Болгария, 3) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.