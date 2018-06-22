23:21 | Теннис — ATP

В полуфинале турнира в Лондоне сыграют Чилич - Киргиос и Шарди - Джокович


Хорват Марин Чилич вышел в полуфинал турнира в Лондоне. Первая ракетка турнира победил Сэма Керри и встретится с Ником Киргиосом, который одолел Фелисино Лопеса.

В другом полуфинале Жереми Шарди сыграет с Новаком Джоковичем.

Лондон (Великобритания) 

Турнир ATP Fever-Tree Championships 

Призовой фонд 1 983 595 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Марин Чилич (Хорватия, 1) - Сэм Керри (США, 5) - 7:6 (7:3), 6:2

Ник Киргиос (Австралия) - Фелисиано Лопес (Испания) - 7:6, 7:6

Жереми Шарди (Франция) - Фрэнсис Тиафо (США) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/qeens/2018/

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Материалы других СМИ