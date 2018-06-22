В полуфинале турнира в Лондоне сыграют Чилич - Киргиос и Шарди - Джокович

Хорват Марин Чилич вышел в полуфинал турнира в Лондоне. Первая ракетка турнира победил Сэма Керри и встретится с Ником Киргиосом, который одолел Фелисино Лопеса.
В другом полуфинале Жереми Шарди сыграет с Новаком Джоковичем.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Марин Чилич (Хорватия, 1) - Сэм Керри (США, 5) - 7:6 (7:3), 6:2
Ник Киргиос (Австралия) - Фелисиано Лопес (Испания) - 7:6, 7:6
Жереми Шарди (Франция) - Фрэнсис Тиафо (США) - 6:4, 6:4
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