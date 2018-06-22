В полуфинале турнира в Лондоне сыграют Чилич - Киргиос и Шарди - Джокович

Хорват Марин Чилич вышел в полуфинал турнира в Лондоне. Первая ракетка турнира победил Сэма Керри и встретится с Ником Киргиосом, который одолел Фелисино Лопеса.

В другом полуфинале Жереми Шарди сыграет с Новаком Джоковичем.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марин Чилич (Хорватия, 1) - Сэм Керри (США, 5) - 7:6 (7:3), 6:2

Ник Киргиос (Австралия) - Фелисиано Лопес (Испания) - 7:6, 7:6

Жереми Шарди (Франция) - Фрэнсис Тиафо (США) - 6:4, 6:4