В четвертьфинале турнира в Стокгольме сыграют Димитров и Миша Зверев

Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме. В поединке второго круга первая ракетка турнира обыграл Ежи Яновича. Его соперником станет представитель Германии Миша Зверев, взявший верх над Виктором Троицки.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Intrum Stockholm Open

Призовой фонд 589 185 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андерсон Кев. (ЮАР, 2) - Чон Хен (Корея) - 6:3, 6:2

Зверев М. (Германия, 5, WC) - Троицки (Сербия) - 6:2, 6:3

Димитров (Болгария, 1) - Янович (Польша, Q) - 7:5, 7:6 (7:5)

Дель Потро (Аргентина, 4) - Штруфф (Германия) - 6:2, 7:6 (8:6)