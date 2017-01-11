Тим и Троицки – в четвертьфинале турнира в Сиднее

Австриец Доминик Тим в трех сетах одолел португальца Гаштау Элиаша во втором круге турнира ATP в Сиднее. В другом поединке итальянец Паоло Лоренци уступил сербу Виктору Троицки. Его следующим соперником станет немец Филипп Кольшрайбер, а Тиму предстоит встреча с британцем Дэниэлом Эвансом.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Apia International Sydney
Призовой фонд 437 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Троицки (Сербия, 3) – Лоренци (Италия) – 6:3, 6:4
Тим (Австрия, 1) – Элиаш (Португалия) – 6:7 (5:7), 6:3, 7:5