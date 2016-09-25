Стэн Вавринка: "Зверев хорош уже сейчас"

Третья ракетка мира Стэн Вавринка после поражения от Александра Зверева в финале турнира в Санкт-Петербурге подчеркнул, что по ходу встречи он подсел физически. Также швейцарец, впервые уступивший в финале с 2013 года, подчеркнул, что соперник одержал заслуженную победу, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Показалось, что по ходу матча вас покинули силы.

– Это был матч высокого уровня. Физически я действительно подсел. Трудно сохранять один и тот же высокий уровень. Посмотрите, какие нагрузки выпали на мою долю летом, а в сентябре был еще и US Open. Сегодня я боролся, но мой соперник сыграл здорово и заслуженно победил.

– Не было ли потери концентрации в третьем сете при счете 3:0 в вашу пользу?

– Зверев здорово подавал при счете 3:0. У него проходило много первых подач. Была возможность сделать счет 4:1, но не получилось.

– Зверева называют будушей первой ракеткой мира. Согласны?

– Он уже сейчас очень хорош. Обыгрывает лучших игроков мира, победил меня. Зверев делает все очень здорово.

– Прервалась ваша победная серия из одиннадцати финалов. Не затаите обиду на петербургский турнир?

– Прервана серия или нет, я позитивно рассматриваю сам факт выхода в финал. Провел отличную неделю в Петербурге.

– Проголосуете за St.Petersburg Open при выборе лучшего турнира этого года?

– Я хорошо себя чувствую. Рад что принял решение сыграть здесь. Отлично понимаю, почему его признали лучшим в прошлом году. Хотели бы сюда вернутся без тенниса и насладиться прогулками по городу. Когда играешь у тебя на это мало времени.