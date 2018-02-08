Рублев сыграет с Цонга в четвертьфинале турнира в Монпелье

Француз Жо-Вилфрид Цонга победил своего соотечественника Николя Маю во втором круге турнира в Монпелье. Встреча завершилась на трех тай-брейках – 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). В четвертьфинале Цонга сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

В другом матче француз Лукас Пуйе обыграл испанца Карлоса Табернера и теперь встретится либо с австралийцем Джоном Миллмэном, либо с французом Бенуа Пэром.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Жо-Вилфрид Цонга (Франция, 3) – Николя Маю (Франция) – 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4)

Лукас Пуйе (Франция, 2, WC) – Карлос Табернер (Испания, Q) – 6:1, 6:2