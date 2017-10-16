Рублев поднялся на 30-е место в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Россиянин Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь занимает 30-е место. Даниил Медведев опустился на две строчки, Евгений Донской – на одну, Андрей Кузнецов – на пять.

Лидером рейтинга по-прежнему является испанец Рафаэль Надаль. С шестого на пятое место поднялся хорват Марин Чилич, который сменил болгарина Григора Димитрова.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 16 октября

1 (1*). Надаль (Испания) – 10465 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 8505

3 (3). Зверев (Германия) – 4400

4 (4). Тим (Австрия) – 3725

5 (6). Чилич (Хорватия) – 3535

6 (5). Димитров (Болгария) – 3455

7 (7). Вавринка (Швейцария) – 3150

8 (8). Гоффен (Бельгия) – 2750

9 (9). Карренью-Буста (Испания) – 2605

10 (10). Джокович (Сербия) – 2585…

30 (32). РУБЛЕВ (Россия) – 1278…

44 (44). ХАЧАНОВ (Россия) – 1020…

64 (62). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 727…

69 (68). ДОНСКОЙ (Россия) – 680…

91 (86). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546.

* – положение в предыдущем рейтинге