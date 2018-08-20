Роджер Федерер: "Новак должен гордиться собой"

Швейцарец Роджер Федерер после поражения в финале турнира АТР в Цинциннати от серба Новака Джоковича (4:6, 4:6) похвалил соперника. Также спортсмен добавил, что надеется вновь побороться за данный трофей в следующем году.

- Поздравляю Новака с написанием истории, - приводит Metro слова Федерера. - Это потрясающе... не только сегодня, но и на протяжении всей его карьеры. Он должен гордиться собой. Что касается меня, я хорошо провел время. Это один из моих любимых турниров, и было приятно вернуться в этом году. Я надеюсь поучаствовать и в следующем. Я думаю, нас ждет захватывающее завершение сезона. Будет интересный US Open. Фаворит не я, а Джокович и Надаль. Но я доволен уровенем своего тенниса. Мне просто нужно разобраться в своей игре, привыкнуть к разным мячам. Это то, над чем я буду работать.

Джокович завоевал 70-й титул в карьере в АТР и второй в этом сезоне. В июле он победил на Уимблдоне. Федерер является второй ракеткой мира после Рафаэля Надаля.