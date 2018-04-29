03:42 | Теннис — ATP

Рафаэль Надаль: "В полуфинале с Гоффеном я провел свой лучший матч на неделе"


Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в полуфинале турнира в Барселоне. Надаль одержал победу со счетом 6:4, 6:0.  В финале ему предстоит матч с греком Стефаносом Циципасом.

- Я очень рад. По-моему я провел отличный матч, лучший на этой неделе. На самом деле мы оба действовали на очень высоком уровне, - цитирует официальный сайт ATP Надаля. - Он отличный теннисист. Он молод и уверен в себе. Матч будет трудным, мне нужно играть на высочайшем уровне.

 

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