Рафаэль Надаль: "В полуфинале с Гоффеном я провел свой лучший матч на неделе"

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в полуфинале турнира в Барселоне. Надаль одержал победу со счетом 6:4, 6:0. В финале ему предстоит матч с греком Стефаносом Циципасом.

- Я очень рад. По-моему я провел отличный матч, лучший на этой неделе. На самом деле мы оба действовали на очень высоком уровне, - цитирует официальный сайт ATP Надаля. - Он отличный теннисист. Он молод и уверен в себе. Матч будет трудным, мне нужно играть на высочайшем уровне.