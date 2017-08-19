Рафаэль Надаль: "При счете 5:5 я сыграл ужасно"

Испанец Рафаэль Надаль признал, что играл не лучшим образом в матче 1/4 финала турнира в Цинциннати с австралийцем Ником Киргиосом. Он уступил ему со счетом 2:6, 5:7.

– Очевидно, что это сложный противник, – цитирует AFP Надаля. – Ник отличный игрок, а я действовал слишком просто. Во втором сете сыграл очень плохо. Мне удалось немного отыграться, однако были совершены ошибки, которые не позволили остаться в игре. Это было при счете 5:5. Я сыграл ужасно. Поздравил Киргиоса, а для меня это был плохой матч. Конечно, стать первой ракеткой мира это здорово, это случится уже в понедельник. Но это не утешает меня.