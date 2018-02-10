Пуйе стал последним полуфиналистом турнира в Монпелье

Француз Лукас Пуйе вышел в полуфинал турнира в Монпелье. Со счетом 6:1, 6:4 он за 53 минуты победил своего соотечественника Бенуа Пэра.

Пуйе выполнил пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. У его соперника было четыре возможности взять подачу соперника, но он не воспользовался ни одной.

В полуфинале Пуйе встретится с еще одним французом Жо-Вилфридом Цонга.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лукас Пуйе (Франция, 2, WC) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:1, 6:4