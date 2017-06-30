Новак Джокович: "В последние 10-12 месяцев я не так часто мог завоевать титул"

Сербский теннисист Новак Джокович в преддверии финального матча турнира в Истборне с французом Гаэлем Монфисом высоко оценил игру соперника. Напомним, что в полуфинале Джокович одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 6:4).

- Болельщики хорошо приняли меня с первого же дня. Рад, что у меня появилась возможность побороться за победу, - приводит пресс-служба АТР слова Джоковича. - В последние 10-12 месяцев я не так часто мог это сделать. Надеюсь на продолжение улучшения игры и результатов.

Монфис непредсказуем и обладает всеми качествами, которые могут позволить ему победить. Если он продемонстрирует их, то финал будет очень сложным.