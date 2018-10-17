Новак Джокович: "Теннис - один из самых чистых видов спорта"

Серб Новак Джокович заявил, что доволен тем, как работает антидопинговая система в теннисе. Он также добавил, что считает этот вид спорта одним из самых чистых.

- Я считаю теннисистов одними из самых чистых спортсменов в мире, а теннис - одним из самых конкурентоспособных видов спорта, - приводит Tennis World USA слова Джоковича. - Антидопинговые правила в теннисе, может быть, немного строже, чем в других видах спорта в том смысле, что вы должны регулярно заполнять документы о вашем местонахождении.

Но с другой стороны, это дает возможность соответствующим органам проверять вас. И вы знаете, для других игроков правила те же самые. По крайней мере, это справедливо. И я ничего не имею против того, что антидопинговая федерация проверяет меня 10, 20, 30 раз в год.

В теннисе не так часто, как в других видах спорта, происходят допинговые скандалы. Один из самых громких с участием россиян - история Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована на 15 месяцев за непреднамеренное употребление запрещенного с 1 января 2016 препарата мельдония. По заявлению самой теннисистки, препарат применялся исключительно в терапевтических целях.