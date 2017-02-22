Нишикори проиграл Беллуччи на старте турнира в Рио-Де-Жанейро

Первый "сеяный" турнира в Рио-де-Жанейро Кеи Нишикори в матче первого круга в двух сетах уступил бразильцу Томазу Беллуччи. Также во второй круг пробились Федерико Дельбонис, Орасио Себальос, Пабло Карреньо Буста, Тиагу Монтейру и Александр Долгополов.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 461 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Беллуччи (Бразилия) - Нишикори (Япония, 1) 6:4, 6:3

Дельбонис (Аргентина) - Лоренци (Италия, 7) - 4:6, 6:1, 6:4

Себальос (Аргентина) - Берлок (Аргентина) - 6:2, 6:3

Карреньо Буста (Испания, 4) - Жуан Соуза (Бразилия, WC) - 6:3, 6:2

Монтейру (Бразилия) - Элиаш (Португалия) - 2:6, 7:6 (7:4), 6:4

Долгополов (Украина) - Феррер (Испания, 6) - 6:4, 6:4