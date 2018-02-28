07:40 | Теннис — ATP

Надаль снялся с турнира в Акапулько

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире АТР в Акапулько, сообщает пресс-служба АТР. Испанец должен был в первом круге встретиться со своим соотечественником Фелисиано Лопесом.

Причина отказа - травма бедра. Из-за такого же повреждения Надаль снялся с Australian Open.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Bee

Перестраховался. Этот турнир, несмотря на потерю Рафой 300 очков, особо не повлияет на борьбу с Федей за первую строчку рейтинга. В Индиан-Уэллсе Рафе достаточно всего лишь выиграть на один матч больше, чем Федя и он снова станет первой ракеткой. Надеюсь, Федор этого не допустит.

08:36

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