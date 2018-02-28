Надаль снялся с турнира в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире АТР в Акапулько, сообщает пресс-служба АТР. Испанец должен был в первом круге встретиться со своим соотечественником Фелисиано Лопесом.

Причина отказа - травма бедра. Из-за такого же повреждения Надаль снялся с Australian Open.