Мартин Клижан: "Простите, что я пока не стал игроком десятки"

64-я ракетка мира Мартин Клижан стал первым финалистом турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Стэна Вавринку (4:6, 6:3, 7:5). Он рассказал, за счет чего ему удалось победить и о том, что мешает ему стать одним из топовых игроков.

– Вы славитесь своими камбэками, спасениями почти безнадежных матчей.

– Сегодня был очень тяжелый матч. Я всегда стараюсь играть одинаково, стремлюсь показывать свою игру, независимо от того, какой счет – 5:0 или 5:5. Стараюсь действовать в агрессивном стиле. Иногда выигрываю, иногда проигрываю. На мои камбэки влияют многие факторы. Стараюсь просто концентрироваться на каждом очке.

– Стэн заметил, что вы играли очень разнообразно, и ему было сложно предугадывать ваши действия.

– Конечно, я пытался заставить его бегать. Это правда. Но в моей тактике не было ничего особенного. Я очень доволен своей подачей. Она здорово меня выручала, причем много раз. Я отыграл несколько брейк-пойнтов благодаря хорошей подаче. Это был очень упорный матч, и выиграть его было непросто. Мог и проиграть его за одну секунду. Но удача была на моей стороне.

– Еще лет назад, после вашей победы на St.Petersburg Open многие говорили, что вы можете подняться высоко в рейтинге, войти в топ-20 и даже топ-10. Чего вам, на ваш взгляд, не хватает?

– Простите, что я пока не стал игроком десятки (смеется). Я уже был в топ-30, стоял 24-м в рейтинге. Так что, поверьте, я стараюсь, прикладываю максимум усилий. Но дело в том, что в последние пять лет я каждый год получал травмы, которые надолго выводили меня из строя. Могу сказать, что невысокие результаты связаны, скорее, со здоровьем. В этом году я с января играл каждый месяц, избегая травм. Надеюсь, что и завершить сезон смогу без повреждений. (Мария Никулашкина)