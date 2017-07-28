Леонардо Майер сыграет с обидчиком Хачанова в полуфинале турнира в Гамбурге

Аргентинец Леонардо Майер вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, победив Иржи Веселы из Чехии. Его соперником станет соотечественник Федерико Дельбонис, обыгравший ранее Карена Хачанова.

В другом полуфинале также встретятся соотечественники - немцы Филипп Кольшрайбер и Флориан Майер.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP German Tennis Championships 2017

Призовой фонд 1 499 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Майер Ф. (Германия) - Шварцман (Аргентина, 6) - 6:2, 2:6, 6:3

Кольшрайбер (Германия) - Кикер (Аргентина) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:4

Майер Л. (Аргентина, LL) - Веселы (Чехия) - 7:6 (7:4), 6:3