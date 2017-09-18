Кузнецов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В десятке лучших изменений не произошло - первое место продолжает занимать испанец Рафаэль Надаль. На второй строчке располагается швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает британец Энди Маррэй.

Лучшим среди россиян является Карен Хачанов, продолжающий занимать 32 место. Андрей Кузнецов поднялся с 88-й на 87-ю строчку, а Евгений Донской - с 89-й на 88-ю позицию.

Рейтинг ATP

Положение на 18 сентября

1 (1*). Надаль (Испания) – 9465 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 7505

3 (3). Маррей (Великобритания) – 6790

4 (4). Зверев (Германия) – 4470

5 (5). Чилич (Хорватия) – 4155

6 (6). Джокович (Сербия) – 4125

7 (7). Тим (Австрия) – 4030

8 (8). Вавринка (Швейцария) – 3690

9 (9). Димитров (Болгария) – 3575

10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 2855…

32 (32). ХАЧАНОВ (Россия) – 1330…

37 (37). РУБЛЕВ (Россия) – 1233…

62 (61). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 819…

87 (88). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 606

88 (89). ДОНСКОЙ (Россия) – 584

* - положение в предыдущем рейтинге